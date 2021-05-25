Два пациента с COVID-19 скончались за прошедший день в Кузбассе

По данным на утро вторника, 25 мая, на территории Кемеровской области было зафиксировано еще 55 случаев передачи COVID-19. 53 человека, лечившихся от инфекции, были выписаны из медучреждений региона. Двое пациентов с COVID-19 скончались за прошедшие сутки.

- У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске, - сообщили власти Кузбасса.

С зафиксированным за день приростом количество смертей среди пациентов с COVID-19 возросло до 710 случаев. Еще 609 человек с коронавирусом продолжают лечиться в медучреждениях региона.