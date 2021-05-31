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Два пациента с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Кузбассе

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Специалисты оперативного штаба в Кемеровской области обнародовали данные по количеству смертей среди горожан, лечившихся от коронавируса. Исходя из актуальных данных, в регионе погибли еще два человека с COVID-19.

По информации на 11:00 понедельника, 31 мая, на территории Кемеровской области было зафиксировано еще 53 случая передачи заразной инфекции за минувшие сутки. Вылечились от коронавируса и были выписаны из больниц региона 56 кузбассовцев. Двое человек за прошедший день скончались из-за "коронавирусных" осложнений. Медики рассказали о симптомах, сопутствовавших их гибели.

- У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Прокопьевском районе, - сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Количество смертей среди горожан с COVID-19 в Кемеровской области выросло до 724. Еще 595 пациентов с коронавирусом продолжают лечиться в медучреждениях региона.

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