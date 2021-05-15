Два пациента с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Кузбассе

По данным на 11:00 субботы, 15 мая, на территории Кемеровской области было зафиксировано еще 64 случая передачи COVID-19. 54 человека, лечившихся от инфекции, были выписаны из медучреждений региона. Двое пациентов с COVID-19 скончались за прошедшие сутки.

- У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщили власти Кузбасса.

С зафиксированным за сутки приростом количество смертей среди пациентов с COVID-19 возросло до 693 случаев. Еще 638 человек с коронавирусом продолжают лечиться в медучреждениях региона.