Два пациента с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Кузбассе

По данным на 11:00 в четверг, 6 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали в Кузбассе 66 случаев заражения. В то же время за минувшие сутки 56 человек в регионе выздоровели от COVID-19. Скончался один пациент.

- У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. , - сообщили в областном штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Таким образом, общее количество людей, которые вылечились от COVID-19 с начала пандемии, составляет 34266 людей, еще 603 человека продолжают находиться в медицинских учреждениях области. Под наблюдением медиков остаются 1790 человек.