Два пациента с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Кузбассе

По данным на 11:00 в понедельник, 3 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали в Кузбассе 65 случаев заражения. В то же время за минувшие сутки 53 человека в регионе выздоровели от COVID-19. Скончался один пациент.

- У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Кемерове, - сообщили в областном штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Таким образом, общее количество людей, которые вылечились от COVID-19 с начала пандемии, составляет 34109 людей, еще 577 уроженцев шахтерского края продолжают находиться в медицинских учреждениях области. Под наблюдением медиков остаются 2182 пациента.