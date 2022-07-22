Два пассажирских автобуса учинили аварию на остановке в Новокузнецке

0
Фото:  

На юге Кузбасса в районе остановки два пассажирских автобуса попали в ДТП. Очевидцы поделились фото с последствиями столкновения.

Сегодня появилась информация, что в Новокузнецке накануне около 21:00 по местному времени дорогу не поделили два синих пассажирских автобуса. Судя по кадрам, один из них задней частью пробил стекло другому транспортному средству.

Лиза Чайкиной, 6. ДТП на остановке, два автобуса, уточнил автор поста во "ВКонтакте".

Как сообщили корреспонденту AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу, сигнал о подобном инциденте в ведомство не поступал. Предположительно, водители смогли договориться самостоятельно, не привлекая к делу правоохранителей.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автоледи получила травмы в одиночном ДТП под Кемеровом.

Фото: ВКонтакте / "ДТП Новокузнецка"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38470

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined