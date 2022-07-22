Два пассажирских автобуса учинили аварию на остановке в Новокузнецке

Сегодня появилась информация, что в Новокузнецке накануне около 21:00 по местному времени дорогу не поделили два синих пассажирских автобуса. Судя по кадрам, один из них задней частью пробил стекло другому транспортному средству.

– Лиза Чайкиной, 6. ДТП на остановке, два автобуса, – уточнил автор поста во "ВКонтакте".

Как сообщили корреспонденту AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу, сигнал о подобном инциденте в ведомство не поступал. Предположительно, водители смогли договориться самостоятельно, не привлекая к делу правоохранителей.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автоледи получила травмы в одиночном ДТП под Кемеровом.