Два памятника Достоевскому появятся в Кузбассе

Накануне, 21 февраля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил установить памятник Достоевскому в областной столице. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с праправнуком писателя Алексеем Достоевским, сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.
— Мы очень гордимся, что наш регион связан с биографией Федора Михайловича Достоевского. <...> Предлагаю установить памятник Федору Михайловичу в Кемерове на набережной вблизи Московской площади. Он станет одной из достопримечательностей Кузбасса, — рассказал Цивилев.
Кроме того, в Новокузнецке планируется разместить памятник, посвященный венчанию Федора Достоевского и Марии Исаевой. Сейчас среди горожан проходит голосование о месте строительства данного объекта.
Напомним, что жители южной столицы Кемеровской области раскритиковали решение мэра о строительстве часовни, посвященной венчанию писателя.
Загрузка комментариев