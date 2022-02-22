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Два памятника Достоевскому появятся в Кузбассе

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Власти Кемеровской области анонсировали открытие двух мест, посвященных памяти писателя Федора Достоевского.

Накануне, 21 февраля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил установить памятник Достоевскому в областной столице. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с праправнуком писателя Алексеем Достоевским, сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

— Мы очень гордимся, что наш регион связан с биографией Федора Михайловича Достоевского. <...> Предлагаю установить памятник Федору Михайловичу в Кемерове на набережной вблизи Московской площади. Он станет одной из достопримечательностей Кузбасса, — рассказал Цивилев.

Кроме того, в Новокузнецке планируется разместить памятник, посвященный венчанию Федора Достоевского и Марии Исаевой. Сейчас среди горожан проходит голосование о месте строительства данного объекта.


Напомним, что жители южной столицы Кемеровской области раскритиковали решение мэра о строительстве часовни, посвященной венчанию писателя.

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