Два новых автобусных маршрута появятся в Кемерове

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Власти кузбасской столицы сообщили о введении новых кольцевых маршрутов до объектов на Притомском проспекте.

Кольцевые маршруты № 90 и № 90А запустятся в Кемерове 20 декабря. Они будут следовать до объектов на Притомском проспекте. На каждом маршруте будут работать по два транспортных средства, интервал движения которых составит 15 минут.


Схема движения будет следующей:

  • №90 - д.п. "Центральный", проспект Ленина, улица Соборная, проспект Притомский, улица Волгоградская, проспект Ленина, д.п. "Центральный";
  • №90а - д. п. "Центральный", проспект Ленина, улица Волгоградская, проспект Притомский, улица Соборная, проспект Ленина, д.п. "Центральный".

Ожидается, что запуск данных маршрутов позволит обеспечить транспортную доступность новых объектов на Притомском – ледового дворца "Кузбасс", Московской площади и строящейся "Кузбасс-Арены".

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