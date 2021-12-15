Два новых автобусных маршрута появятся в Кемерове

Кольцевые маршруты № 90 и № 90А запустятся в Кемерове 20 декабря. Они будут следовать до объектов на Притомском проспекте. На каждом маршруте будут работать по два транспортных средства, интервал движения которых составит 15 минут.

Схема движения будет следующей:

№90 - д.п. "Центральный", проспект Ленина, улица Соборная, проспект Притомский, улица Волгоградская, проспект Ленина, д.п. "Центральный";

№90а - д. п. "Центральный", проспект Ленина, улица Волгоградская, проспект Притомский, улица Соборная, проспект Ленина, д.п. "Центральный".

Ожидается, что запуск данных маршрутов позволит обеспечить транспортную доступность новых объектов на Притомском – ледового дворца "Кузбасс", Московской площади и строящейся "Кузбасс-Арены".