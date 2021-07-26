Два мотоциклиста на скорости столкнулись в Кемерове

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Кемерово, инцидент произошел 24 июля в 17:20 на улице Нахимова в Рудничном районе города. 34-летний водитель мотоцикла Yamaha двигался со стороны улицы Ракитянского. Предварительно установлено, что мужчина не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным мотоциклом Honda.

В результате аварии владелец Yamaha с места ДТП был госпитализирован. Ему назначено стационарное лечение. 32-летний водитель второго мотоцикла не пострадал.

Позже в Сети появилось видео момента столкновения двух мотоциклистов.