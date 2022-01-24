Два маршрута в Кемерове изменятся после выхода на них автобусов

Сегодня, 24 января, мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что маршруты № 127т и № 91т будут изменены. По словам градоначальника, данные меры будут приняты после того, как "пазики" на этих направлениях будут заменены автобусами.

— 127-й автобус после отмены [маршрутки] будет заезжать в кардиоцентр — это произойдет с 1 апреля <...> 91-й автобус с 1 апреля будет ходить через Березовую рощу на ФПК, — заявил Илья Середюк на своей официальной странице в Instagram.

Ранее редакция AVOKADO писала о местах продажи транспортных карт в Кемерове. Мэр кузбасской столицы обозначил, будет ли введен в городе пересадочный тариф.