Два кузбасских города попали в рейтинг по самой высокой зарплате в России

Кемерово и Новокузнецк заняли 21 и 23 места соответственно в топ-100 городов России с самым высоким уровнем заработной платы. Рейтинг составлялся с учетом соотношения заработной платы и стоимости фиксированного потребительского набора, а также изменения заработной платы по сравнению с 2020 годом.

Средняя заработная плата в Кемерове составила 47,2 тысячи рублей. Выше в рейтинге Казань, ниже ‒ Красноярск. Вслед за Красноярском в списке идет Новокузнецк со средней зарплатой 46,6 тысячи рублей, на строчку ниже находится Уфа.

Топ возглавляет Салехард со средней заработной платой в 106, 4 тысячи рублей, а замыкает рейтинг Элиста, горожане которой в среднем получают 31,7 тысячи рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что Кемеровская область возглавила рейтинг регионов с самыми большими долгами по заработной плате, а также вошла в число регионов Сибири с самой высокой зарплатой.