Два кузбасских города обзавелись новыми прокурорами

Сегодня, 27 июня, стало известно, что Генеральный прокурор РФ назначил двух новых прокуроров в Кузбассе.

Прокурором Междуреченска стал старший советник юстиции Андрей Калинин. До этого он занимал должность прокурора Крапивинского района, а начинал службу в Республике Тыва. Общий стаж службы составляет более 13 лет.

В Тайге прокурором был назначен Алексей Часовских. Ранее он работал заместителем прокурора этого же города, всего прослужил в органах прокуратуры более девяти лет. Начинал службу с должности помощника прокурора Осинников.