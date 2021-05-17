Два крупных ТЦ выставлены на продажу за 700 млн рублей в Кузбассе

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Желающие смогут стать владельцами двух крупных ТЦ в Кузбассе за 700 млн рублей.

Объявление о продаже крупных торговых центров появилось на популярном поисковом сайте. Из текста следует, что крупные комплексы "Спутник" выставлены на торги в двух городах шахтерского края: Топках и Юрге.


Отмечается, что ТЦ в Топках расположен на территории микрорайона Солнечный. Общая площадь одноэтажного объекта составляет 9849, 4 кв.м, а цена продажи 300 млн рублей. Также известно, что в последний раз ремонтные работы были проведены в комплексе в 2017 году. Тогда в здании соорудили единственную в городе детскую развлекательную комнату и один ресторан быстрого питания. В общей сложности, по словам собственника, заполненность магазинов составляет 99%, а инвестиции могут окупиться уже в ближайшие шесть лет.


Что касается "Спутника" в Юрге, то центр расположен на улице Машиностроителей, возле пересечения двух центральных городских магистралей. Наряду с магазинами в нем расположено кафе и зал кинотеатра. Общая площадь помещения достигает 7339 кв.м, а цена 400 млн рублей. Заполненность торгового центра — 100%, а окупаемость инвестиций — менее 7 лет

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