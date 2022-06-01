Два кемеровских салона красоты попали под арест из-за долгов по алиментам

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Приставы в кузбасской столице арестовали нежилые помещения после того, как их владелец задолжал сотни тысяч рублей.

Кемеровчанин должен был выплачивать деньги на содержание своей 15-летней дочери, однако делал это нерегулярно. В результате горожанин накопил задолженность в 790 000 рублей и "погасить" ее в установленный законом срок не поспешил.


Тогда приставы обратили взыскание на деньги мужчины в банке и его зарплату. Кроме того, житель областного центра потерял право на регистрацию транспортных средств и выезд за пределы страны. Также выяснилось, что горожанин владел двумя нежилыми помещениями, которые он сдавал в аренду под салоны красоты. Помещения попали под арест, их предварительная стоимость составила 600 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Если кемеровчанин не оплатит долг за десять дней, арестованное имущество будет реализовано, а полученные деньги направят на погашение задолженности по алиментам.

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