Два города в Кузбассе получат 150 млн рублей на создание современных парков

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Власти Кемеровской области рассказали, что два города получат по грантам 70 и 80 млн рублей, которые пойдут на благоустройство зон отдыха.

Сегодня, 25 ноября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о планах на улучшение состояния парковых зон в Гурьевске и Ленинске-Кузнецком. Глава региона сообщил, что эти города выиграли гранты во всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды.

— На полученные средства — а это 70 млн и 80 млн рублей соответственно — благоустроят два общественных пространства: парк Металлургов в Гурьевске и парк семейного отдыха и развлечений имени Горького в Ленинске-Кузнецком, — заявил Сергей Цивилев в своем блоге на Яндекс Дзен.

Кроме того, губернатор поделился изображениями, на которых представлена визуализация решений по благоустройству мест отдыха. Из них следует, что в гурьевском парке будет зона с экраном для просмотра фильмов, а в парке Ленинска-Кузнецкого ‒ прогулочная эко-тропа и павильон с пандусом.

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