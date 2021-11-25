Два города в Кузбассе получат 150 млн рублей на создание современных парков

Сегодня, 25 ноября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о планах на улучшение состояния парковых зон в Гурьевске и Ленинске-Кузнецком. Глава региона сообщил, что эти города выиграли гранты во всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды.

— На полученные средства — а это 70 млн и 80 млн рублей соответственно — благоустроят два общественных пространства: парк Металлургов в Гурьевске и парк семейного отдыха и развлечений имени Горького в Ленинске-Кузнецком, — заявил Сергей Цивилев в своем блоге на Яндекс Дзен.

Кроме того, губернатор поделился изображениями, на которых представлена визуализация решений по благоустройству мест отдыха. Из них следует, что в гурьевском парке будет зона с экраном для просмотра фильмов, а в парке Ленинска-Кузнецкого ‒ прогулочная эко-тропа и павильон с пандусом.