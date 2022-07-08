Два ДТП произошло близ одного из домов в Новокузнецке за менее чем полчаса

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Четыре автомобиля оказались разбиты после проезда по одной из улиц в южной столице Кузбасса.

Накануне, 7 июля, новокузнечане поделились в социальных сетях кадрами, на которые попали разбитые в результате ДТП автомобили. Судя по кадрам, столкнулись попутные машины. Детали произошедшего корреспонденту AVOKADO рассказали в УГИБДД по Кузбассу. В объектив камеры очевидцев попал участок улицы Водопадной, близ дома №18. На указанной территории 6 июля произошло два похожих друг на друга ДТП.


В 18:00 водитель автомобиля Hyundai врезался в Opel, который ехал впереди. Спустя 20 минут во впередиидущий Renault врезался автомобилист на машине Haval. Предварительно, оба ДТП произошли из-за несоблюдения дистанции, отметили правоохранители. Пострадавших нет.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о том, что водители должны придерживаться безопасной скорости, дистанции до впередиидущего транспорта, а также следить за соблюдением бокового интервала.

Видео: ВКонтакте / ЧП|ДТП Новокузнецк

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