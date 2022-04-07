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Два дома сгорели в Кузбассе из-за неосторожного обращения с огнем

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Серьезный пожар произошел в кузбасском городе, он охватил сразу два дома, которые находились по разным адресам. По предварительным данным, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем. Другие подробности инцидента AVOKADO раскрыли в экстренных службах.

Сигнал о возгорании двух домов на улице Закладочная в Прокопьевске поступил в региональный ГУ МЧС в среду, 6 апреля, в 16:41 по местному времени. После сообщения на указанный адрес незамедлительно выехали 11 человек на шести автоцистернах.


На месте выяснилось, что огонь охватил строения на двух земельных участках: на одном из них находился нежилой дом, а на другой территории горело жилое помещение, а также баня и хозяйственная постройка.

В результате у жилого дома сгорела и обрушилась обрешетка крыши на всей площади, обгорели стены внутри и снаружи на площади 18 м². Также полностью сгорела стайка и кровля бани. Общая площадь пожара составила 106 м², – сообщили AVOKADO в ведомстве.

Что касается нежилого помещения, то там стихия испепелила обрешетку крыши и стены. Предварительно, причина произошедшего неосторожное обращение с огнем. Полностью ликвидировать пламя удалось под вечер в 18:02.

Да!
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