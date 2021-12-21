Два дома и хозяйственные постройки сгорели в Кемерове

Сигнал о пожаре на улице Тракторная в Заводском районе города поступил диспетчеру накануне вечером, 20 декабря, в 17:25 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения крыши дома и пристроенных к дому гаражей горели открытым пламенем. Огонь удалось ликвидировать в 18:03.

– Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 36 человек и девять единиц техники, – сообщили в региональном ведомстве.

В результате полностью сгорели деревянные обрешетки крыш дома и пристроек, а также пламя перекинулось на соседнее здание, частично повредив его крышу. Площадь возгорания составила 165 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.