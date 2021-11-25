Два длинномера слетели в кювет на трассе в Кузбассе

Накануне в социальных сетях появился ролик, на котором запечатлены последствия аварии с двумя фурами. Как сообщил автор видео, ДТП произошло на пути к Мариинску.

На кадрах видно, что грузовики опрокинуты на бок. При этом один автомобиль находится в кювете слева, а второй ‒ справа. Также на видео попал эвакуатор и экипаж ГИБДД, которые прибыли на место.

Информация об обстоятельствах ДТП и наличии пострадавших уточняется.