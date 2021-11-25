Два длинномера слетели в кювет на трассе в Кузбассе

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Фото:  

Очевидцы запечатлели на камеру ДТП с двумя грузовиками, произошедшее на подъезде к одному из городов Кемеровской области. Правоохранители прокомментировали инцидент.

Накануне в социальных сетях появился ролик, на котором запечатлены последствия аварии с двумя фурами. Как сообщил автор видео, ДТП произошло на пути к Мариинску.


На кадрах видно, что грузовики опрокинуты на бок. При этом один автомобиль находится в кювете слева, а второй ‒ справа. Также на видео попал эвакуатор и экипаж ГИБДД, которые прибыли на место.


Информация об обстоятельствах ДТП и наличии пострадавших уточняется.

Видео: ВКонтакте / ЧП | Инцидент Ленинск-Кузнецкий/Полысаево

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