Два детских сада на 400 мест откроются в Кемерове

На этой неделе завершится строительство второго корпуса детсада № 4, расположенного в микрорайоне № 14 Заводского района Кемерова. Рабочие уже провели озеленение и благоустройство территории. В настоящее время проводится обустройство фасадов и уборка. Двухэтажное здание детского сада будет оснащено бассейном, студией мультипликации, спортивным залом, соляной пещерой, а также помещениями для занятий хореографией и музыкой.

В учреждении на 200 мест будет сформировано 11 групп. Из них две создадут для детей в возрасте одного-двух лет, и еще две – для кратковременного пребывания.

Второй детский сад, строительство которого находится на завершающей стадии, находится в микрорайоне №12А Рудничного района города. Он также оснащен бассейном, спортивным и музыкальным залами, а также кабинетом информатики и может принять 200 детей.

Пока рабочие благоустраивают прилегающую территорию, завершают асфальтирование площадки у входа в учреждение и производят озеленение, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.