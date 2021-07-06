Два десятка пожарных тушили возгорание в кемеровской многоэтажке

Сигнал о возгорании в одном из домов по проспекту Ленина в Кемерове поступил в экстренные службы в 1:41. Первое прибывшее подразделение спасателей зафиксировало в подъезде здания слабый запах дыма. Как выяснилось, источник находился в квартире на втором этаже, где загорелся матрас.

Общая площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Эвакуация жильцов не потребовалась. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.

Всего к тушению пожара привлекались 25 человек и 7 единиц техники.