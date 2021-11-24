Два десятка пожарных тушили кровать в многоэтажке в Юрге

0
Фото:  

Возгорание произошло в одной из квартир девятиэтажного дома в Юргинском городском округе. В ГУ МЧС Кузбасса редакции AVOKADO сообщили подробности инцидента.

Инцидент произошел в среду, 24 ноября, ночью около 2:05 по местному времени в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Машиностроителей. Как рассказали в ведомстве, на тушение выехали 20 человек и пять единиц спецтехники.

В одной из квартир на четвертом этаже обгорела кровать на площади 2 м², сообщили AVOKADO в областном ГУ МЧС.

Огонь удалось ликвидировать в 2:17. По предварительным данным, воспламенение мебели произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Никто не пострадал. Эвакуация жильцам дома не потребовалась.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31322

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined