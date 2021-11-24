Два десятка пожарных тушили кровать в многоэтажке в Юрге

Инцидент произошел в среду, 24 ноября, ночью около 2:05 по местному времени в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Машиностроителей. Как рассказали в ведомстве, на тушение выехали 20 человек и пять единиц спецтехники.

– В одной из квартир на четвертом этаже обгорела кровать на площади 2 м², – сообщили AVOKADO в областном ГУ МЧС.

Огонь удалось ликвидировать в 2:17. По предварительным данным, воспламенение мебели произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Никто не пострадал. Эвакуация жильцам дома не потребовалась.