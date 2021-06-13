Два десятка Кемеровчан заразились коронавирусом за сутки

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Власти раскрыли официальные данные по суточному распространению коронавирусной инфекции в Кемерове и регионе.

За минувшие сутки на территории Кемеровской области еще 79 человек заразились коронавирусом. Большая часть из них проживает в кузбасской столице:


Кемерово – 23, Новокузнецк – 10, Юрга – 10, Тисульский МО – 6, Тяжинский МО – 5, Междуреченск – 4, Осинники – 4, Анжеро-Судженск – 3, Прокопьевск – 3, Кемеровский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Белово – 1, Березовский – 1, Калтан – 1, Киселевск – 1, Мыски – 1, Прокопьевский МО – 1.


Также медики выявили случаи смерти среди заболевших COVID-19 пациентов. Всего с начала пандемии в Кузбассе скончались 748 человек. Количество случаев заражения достигло 37 862, а число выздоровевших достигло отметки в 36 492.

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