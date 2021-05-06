Два десятка дополнительного транспорта выйдет на улицы Новокузнецка с маршрутом до кладбищ

11 мая, в Радоницу, с 9:00 до 18:00 новокузнечане смогут воспользоваться дополнительными 22 единицами общественного транспорта. Девять из них будут ездить по маршруту от вокзала до Редаковского кладбища. Шесть поедут от ДК "Алюминщик" до Кузнецкого кладбища.

По два автобуса начнут движение по маршрутам: "Пл. Побед – Центральное (Митинское) кладбище", "Мурманская – Байдаевское кладбище" и "Космонавтов – Ильинское кладбище". Еще одну машину пустят от вокзала (пригородные площадки автовокзала) до Бунгурского кладбища.

Проезд будет платным. Об это сообщили в Управлении по транспорту и связи города Новокузнецк.