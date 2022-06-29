Два десятка домов в Новокузнецке остались без горячей воды

Подача горячего водоснабжения в Новокузнецке на текущий момент возобновлена в 604 из 628 жилых домов, сказали представители СГК в социальных сетях. Сейчас специалисты устраняют дефекты на теплотрассах, которые были выявлены во время гидравлических испытаний на следующих участках: проспект Бардина, Октябрьский, а также улицы Грдина, Франкфурта и Транспортная.

– Горячее водоснабжение на этих участках восстановим максимально оперативно после завершения работ. Будем держать вас в курсе, – уточнили в компании.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что первый этап гидравлических испытаний оказался завершен в Новокузнецке. По данным специалистов, в рамках работ им удалось выявить 121 дефект.