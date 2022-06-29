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Два десятка домов в Новокузнецке остались без горячей воды

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В южной столице Кузбасса в часть домов до сих пор не поступила горячая вода, о чем сообщили специалисты.

Подача горячего водоснабжения в Новокузнецке на текущий момент возобновлена в 604 из 628 жилых домов, сказали представители СГК в социальных сетях. Сейчас специалисты устраняют дефекты на теплотрассах, которые были выявлены во время гидравлических испытаний на следующих участках: проспект Бардина, Октябрьский, а также улицы Грдина, Франкфурта и Транспортная.

Горячее водоснабжение на этих участках восстановим максимально оперативно после завершения работ. Будем держать вас в курсе, уточнили в компании.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что первый этап гидравлических испытаний оказался завершен в Новокузнецке. По данным специалистов, в рамках работ им удалось выявить 121 дефект.

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