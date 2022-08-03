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Два человека пострадали в жестком ДТП с "ГАЗелью" в Кузбассе

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В Кузбассе произошла авария, в результате которой на трассе разбились "ГАЗель" и легковушка, два человека получили травмы. Специалисты ГИБДД прокомментировали журналисту AVOKADO случившееся.

По данным кузбасских стражей закона, ДТП с участием "ГАЗели" и легкового автомобиля произошло вчера 2 августа около 11:40 на 228-м километре трассы "Бийск – Новокузнецк". Предварительно установлено, что водитель Honda выехал на "встречку" там, где данный маневр запрещается, в это время навстречу ему ехала "ГАЗель". В результате оба столкнулись "лоб в лоб".

– Травмы получили 35-летний водитель автомобиля Honda и его 34-летняя пассажирка. Сопутствующих нарушений нет, – прокомментировали AVOKADO в региональной ГИБДД.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям, что перед выездом на полосу встречного движения нужно убедиться в безопасности маневра, а также делать это только в местах, где обгон разрешен правилами дорожного движения.

Да!
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