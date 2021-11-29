Два человека пострадали в утреннем ДТП под Беловом

Столкновение произошло накануне утром в районе 8:00 по местному времени на проезжей части неподалеку от выезда в город Белово. По данным УГИБДД Кузбасса, водитель за рулем Lada Largus не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где влетел в Mitsubishi Outlander.

– В результате ДТП травмировались два человека: 35-летний водитель Lada и 64-летняя пассажирка Mitsubishi, – уточнили в правоохранительных органах AVOKADO.

Судя по кадрам, которые очевидцы разместили в сообществе во "ВКонтакте", в результате тесного контакта один из автомобилей оказался за пределами проезжей части, на обочине.

Ранее редакция интернет-журнала сообщала читателям, что сегодня утром в районе кемеровского перекрестка не смогли разъехаться отечественная машина и внедорожник. В результате происшествия последний "положил" светофор у дороги.