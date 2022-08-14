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Два человека пострадали в ДТП с пятью машинами в Новокузнецке

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Жители южной столицы Кузбасса сообщили о столкновении нескольких иномарок. Правоохранители прокомментировали инцидент.

Накануне, 13 августа, новокузнечане поделились в социальных сетях кадрами, снятыми на улице Народной. Очевидцам удалось снять на камеру разбитые в результате ДТП автомобили. По записям видно, что машинам был причинен серьезный урон. Позднее автоаварию прокомментировали сотрудники кузбасской ГИБДД.


Инцидент произошел около 11:20. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Torneo перестраивался и не уступил дорогу Hyundai Solaris. После этого Honda вылетела на "встречку" и столкнулась с еще двумя иномарками: Kia Rio и Toyota RAV4. Затем Toyota врезалась в "ГАЗель", рассказали правоохранители.


В результате ДТП пострадали 27-летний водитель Honda и 45-летний автомобилист, управлявший Toyota. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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