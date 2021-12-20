Два человека пострадали в ДТП с Porsche Cayenne в центре Кемерова

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Люди получили травмы в результате аварии на кемеровской дороге, где накануне столкнулись отечественный авто и элитный кроссовер. В городском ГИБДД интернет-журналу AVOKADO рассказали подробности произошедшего.

Накануне вечером около 21:10 по местному времени на пересечении улиц 9 января и проспекта Ленина в областном центре произошло серьезное ДТП с участием автомобилей LADA Vesta и Porsche Cayenne. В правоохранительных органах корреспонденту AVOKADO сообщили о пострадавших.

В результате происшествия травмированы оказались 52-летняя водитель LADA Vesta и ее 29-летний пассажир. Им назначено амбулаторное и стационарное лечение, – уточнили в городском ГИБДД.

По предварительным данным, женщина за рулем отечественной легковушки при повороте на улицу 9 января не предоставила преимущество спортивному кроссоверу, из-за чего произошло столкновение транспортных средств.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские правоохранители раскрыли подробности смертельного ДТП с фурой.

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