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Два человека пострадали в ДТП на новокузнецком перекрестке

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Автоавария случилась сегодня на перекрестке в южной столице Кузбасса. В ГИБДД корреспонденту AVOKADO сообщили, что дорогу не поделили две иномарки. Известно, что пострадали автомобилист и пассажир одной из машин.

Как стало известно, столкновение произошло 28 июня около 12:55 по местному времени на пересечении ул. Кирова и ул. Тольятти. Участниками автомобильной аварии стали две иномарки.


Предварительно, водитель "Шевроле Авео", мужчина, 2000 года рождения, двигаясь со стороны ТЦ "Сити Молл" в направлении Левого Берега, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Тойота Филдер", за рулем которого находился автомобилист 1950 года рождения. Уточняется, что в момент столкновения владелец "японца" поворачивал с ул. Кирова на ул. Тольятти на зеленый сигнал светофора.


В результате аварии травмы получили пассажир "Тойота Филдер" и водитель "Шевроле Авео". Информация об их состоянии уточняется.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO уже писала, что две легковушки столкнулись на оживленной дороге в Новокузнецке.

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