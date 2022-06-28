Два человека пострадали в ДТП на новокузнецком перекрестке

Как стало известно, столкновение произошло 28 июня около 12:55 по местному времени на пересечении ул. Кирова и ул. Тольятти. Участниками автомобильной аварии стали две иномарки.

Предварительно, водитель "Шевроле Авео", мужчина, 2000 года рождения, двигаясь со стороны ТЦ "Сити Молл" в направлении Левого Берега, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Тойота Филдер", за рулем которого находился автомобилист 1950 года рождения. Уточняется, что в момент столкновения владелец "японца" поворачивал с ул. Кирова на ул. Тольятти на зеленый сигнал светофора.





В результате аварии травмы получили пассажир "Тойота Филдер" и водитель "Шевроле Авео". Информация об их состоянии уточняется.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO уже писала, что две легковушки столкнулись на оживленной дороге в Новокузнецке.