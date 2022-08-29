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Два человека пострадали в ДТП из-за лихача в Кузбассе

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Накануне в кузбасском городе иномарка вылетела с проезжей части в поле, где перевернулась на крышу. В результате травмировались два пассажира авто. Сам водитель "немца" с места происшествия сбежал.

В субботу, 27 июля, около 4:00 по местному времени в Ленинске-Кузнецком произошло одиночное ДТП, в результате которого травмы получили два пассажира машины. Сам же автовладелец предпочел с места инцидента убежать.


В ГИБДД Кузбасса AVOKADO уточнили, что все случилось у дома №25 на улице Молодежная. Оказалось, что водитель BMW выбрал небезопасную скорость.

– 27-летний водитель допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием и скрылся с места происшествия. Два пассажира травмировались, – уточнил собеседник.

Травмы получили мужчина 1995 года рождения, он попал на амбулаторное лечение, и женщина 2000 года рождения – на стационарное.


При этом сбежавший нарушитель был объявлен в розыск. В скором времени лихача задержали. Теперь стражи закона проводят проверку, по итогам которой беглеца могут привлечь к ответственности, в том числе за оставление места ДТП.

Видео: ВКонтакте / "Дорожный Контроль Ленинск - Кузнецкий"

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