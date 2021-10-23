Два человека пострадали в аварии с поездом и машиной Росгвардии в кузбасском городе

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Серьезная авария произошла в Таштаголе с участием автомобиля силовиков и электровоза. Два человека были травмированы.

В субботу, 23 октября, около 2:30 правоохранители получили сообщение о происшествии на улице Пушкина в Таштаголе.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля LADA Granta совершил пересечение железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с электровозом, — сообщили в региональном ГУ МВД.

За рулем машины с символикой силового ведомства находился 30-летний мужчина, который ехал с 20-летним пассажиром. Оба получили травмы. Выясняются обстоятельства ДТП.


Также ситуацию прокомментировали в Росгвардии региона.

— Руководство территориального органа устанавливает обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде с автомобилем вневедомственной охраны, который двигался на отработку тревожного вызова, — добавили Avoka.do в ведомстве.

Отмечается, что угрозы жизни людей нет.

Да!
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