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Два человека получили травмы в жестком ДТП на кемеровском перекрестке

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Фото:  

Иномарки столкнулись на одной из центральных улиц областного центра. В результате пострадали два человека.

В сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте" появилось видео с последствиями жесткой аварии, что, по словам автора сообщения, произошла на пересечении пр. Химиков с ул. Ворошилова. На видео можно заметить, что на место ДТП приезжали спасатели и стражи закона.


В городской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что две иномарки столкнулись 30 августа в 18:30 в районе строения №20 по ул. Ворошилова. Установлено, что 35-летний водитель Ford Fusion двигался по пр. Химиков со стороны бульвара Строителей и не выдержал безопасную дистанцию с авто Toyota, что ехал впереди.


Как итог: в результате ДТП травмировались 35-летняя автомобилистка с Toyota и пассажир Ford Fusion мужчина 37 лет. Обоим назначено амбулаторное лечение.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

Да!
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