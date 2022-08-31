Два человека получили травмы в жестком ДТП на кемеровском перекрестке

В сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте" появилось видео с последствиями жесткой аварии, что, по словам автора сообщения, произошла на пересечении пр. Химиков с ул. Ворошилова. На видео можно заметить, что на место ДТП приезжали спасатели и стражи закона.

В городской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что две иномарки столкнулись 30 августа в 18:30 в районе строения №20 по ул. Ворошилова. Установлено, что 35-летний водитель Ford Fusion двигался по пр. Химиков со стороны бульвара Строителей и не выдержал безопасную дистанцию с авто Toyota, что ехал впереди.

Как итог: в результате ДТП травмировались 35-летняя автомобилистка с Toyota и пассажир Ford Fusion мужчина 37 лет. Обоим назначено амбулаторное лечение.