Два человека получили травмы в ДТП около кемеровского кадетского училища

По данным полиции, авария произошла примерно в 19:00
на пересечении проспектов Ленинградский и Московский. Участниками ДТП стали два автомобиля: Toyota и ВАЗ 2107.
В результате аварии травмы получили водиители обеих машин. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Госавтоинспекция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать правила проезда перекрестков и требования сигналов светофора.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
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