Два человека погибли в Кузбассе после исчезновения

На территории Кузбасса нашли тела мужчины и женщины, которые ранее числились пропавшими без вести. Первый – 54-летний житель Крапивинского района - уехал на реку Тайдон 4 июня и не вернулся, вторая – 72-летняя кемеровчанка – ушла из дома 24 мая в неизвестном направлении.

– Приносим искренние соболезнования родным близким, – говорится в сообщении поискового отряда "ЛизаАлерт" Кузбасс.

Напомним, ранее мертвым был найден еще один житель Кемеровской области, поиски которого велись с середины мая.