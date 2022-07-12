Два человека погибли в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе

0
Фото:  

Смертельное ДТП произошло накануне на трассе в Кемеровской области. Как уточнили AVOKADO в региональной ГИБДД, иномарка на встречной полосе столкнулась с грузовиком.

Вчера 11 июля на 191 км автодороги Алтай-Кузбасс в ДТП погибли два человека. По данным кузбасской ГИБДД, сигнал об аварии поступил в 14:50. На месте выяснилось, что на проезжей части столкнулись "Тойота Королла" и грузовик "Мерседес-Бенц Аксор" с прицепом.

59-летний водитель "Тойота Королла" выехал на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик "Мерседес-Бенц Аксор" с прицепом, под управлением 59-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение, уточнили AVOKADO в ведомстве.

От полученных травм водитель легковушки и его 33-летний пассажир погибли на месте, а вот мужчина, который находился за рулем грузовика, не пострадал.


Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: ВКонтакте / "ЧП Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38092

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined