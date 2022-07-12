Два человека погибли в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе

Вчера 11 июля на 191 км автодороги Алтай-Кузбасс в ДТП погибли два человека. По данным кузбасской ГИБДД, сигнал об аварии поступил в 14:50. На месте выяснилось, что на проезжей части столкнулись "Тойота Королла" и грузовик "Мерседес-Бенц Аксор" с прицепом.

– 59-летний водитель "Тойота Королла" выехал на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик "Мерседес-Бенц Аксор" с прицепом, под управлением 59-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

От полученных травм водитель легковушки и его 33-летний пассажир погибли на месте, а вот мужчина, который находился за рулем грузовика, не пострадал.



Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.