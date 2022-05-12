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Два человека погибли после наезда иномарки на грузовик в Кузбассе

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Правоохранители раскрыли детали смертельного ДТП на трассе в Кемеровской области.

По данным УГИБДД Кузбасса, сегодня утром в Крапивинском муниципальном округе произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry, двигаясь в сторону областной столицы, наехал на стоящий автомобиль "КамАЗ", который использовался дорожниками. В результате столкновения водитель и пассажир иномарки скончались на месте от полученных травм еще до приезда "скорой", сообщают в пресс-службе ГИБДД региона. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.


Ранее очевидцы сообщили редакции AVOKADO о смертельном ДТП на кузбасской трассе. Разбитая в результате инцидента иномарка попала на видео.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что при подъезде к местам проведения работ водители должны максимально снижать скорость движения, руководствоваться требованиями временных дорожных знаков и разметки, а также выполнять требования регулировщиков. С особым вниманием следует проезжать эти участки в ночное время, при неблагоприятных погодных условиях и в местах с ограниченной видимостью.

Фото: Telegram / Инцидент Кузбасс

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