Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с экскаватором в Кузбассе

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В кузбасском городе легковушка врезалась в экскаватор, что обернулось разрушительными последствиями и гибелью, а также травмированием людей.

В Сети появились кадры с последствиями жуткого ДТП, что произошло накануне на улице Проспектной в Прокопьевске. На видео видно, что от столкновения с экскаватором легковушка оказалась практически полностью уничтожена. Привлекались экстренные службы.


Предварительно, водитель Toyota Prius выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с экскаватором Hyundai, сказали ГУ МВД по Кузбассу. В ведомстве добавили, что в автоаварии погибли два человека: 52-летний водитель и 46-летняя пассажирка иномарки. Еще три пассажира легкового авто – 42-летняя женщина, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 13 и 9 лет – госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все обстоятельства устанавливаются.


В региональном ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO уточнили, что сигнал о происшествии диспетчер получил в 17:57, тогда же на место были отправлены пять спасателей и одна единица техники. Проводилась стабилизация транспортного средства: специалисты отключили аккумулятор и вытащили пострадавших.

Видео: ВКонтакте / "ДТП Кузбасс"

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