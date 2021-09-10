Два человека погибли и один пострадал при столкновении автомобилей на трассе в Кузбассе

В пятницу, 10 сентября, около 10:00 в Мариинском районе за два километра от деревни Раевка на перекрестке произошло лобовое ДТП.

– Предварительно, водитель ВАЗ-2114 при движении со стороны Раевки при проезде перекрестка неравнозначных дорог не предоставил преимущество и совершил столкновение с Nissan. 69-летний водитель ВАЗ скончался на месте, его 57-летний пассажир скончался в больнице, – рассказали VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.

Водитель иномарки получил серьезные травмы, 44-летнего мужчину госпитализировали с различными травмами. Подробности происшествия устанавливаются.

В соцсетях появилось видео с места аварии, на котором запечатлены испорченные машины: одна из них слетела с дороги.