Два брата-кузбассовца получили сроки после угона авто и избиения сторожа штрафстоянки

0
Фото:  

Близкие родственники в одном из городов Кемеровской области без оплаты забрали иномарку со штрафстоянки, напав на охранника, и получили условное наказание.

Суд над двумя братьями накануне прошел в Мариинске. Горожан обвиняли в самоуправстве: мужчины избили сторожа штрафстоянки и забрали с нее автомобиль, принадлежащий одному из них.


Сопутствовавшие преступлению события начали происходить еще в январе прошлого года. Тогда инспектор ГИБДД остановил иномарку Toyota Sprinter. При проверке документов водителя оказалось, что он не имеет прав на управление автомобилем. Японскую машину переместили на штрафстоянку, а самого кузбассовца привлекли к административной ответственности.


За транспортом мужчина прибыл в феврале и тогда же узнал, что за нахождение автомобиля ему необходимо было оплатить около 19 тысяч рублей. Однако указанными средствами мужчина не обладал, а к марту сумма выросла до 50 тысяч рублей. Горожанин же решил, что заберет авто без оплаты и заручился помощью младшего брата.


На стоянку они прибыли ранним утром. Братьев встретил сторож, которого один из них «залили» газовым баллончиком и нанес несколько ударов. Забрав машину, они отправились домой, а спустя некоторое время к ним прибыли правоохранители.


По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершённое с применением насилия). В суде их признали виновными в совершении преступления. В качестве наказания оба получили условные сроки: старшему назначили год и десять месяцев, младшему – год и восемь месяцев, сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26150

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined