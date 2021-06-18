Два брата-кузбассовца получили сроки после угона авто и избиения сторожа штрафстоянки

Суд над двумя братьями накануне прошел в Мариинске. Горожан обвиняли в самоуправстве: мужчины избили сторожа штрафстоянки и забрали с нее автомобиль, принадлежащий одному из них.

Сопутствовавшие преступлению события начали происходить еще в январе прошлого года. Тогда инспектор ГИБДД остановил иномарку Toyota Sprinter. При проверке документов водителя оказалось, что он не имеет прав на управление автомобилем. Японскую машину переместили на штрафстоянку, а самого кузбассовца привлекли к административной ответственности.

За транспортом мужчина прибыл в феврале и тогда же узнал, что за нахождение автомобиля ему необходимо было оплатить около 19 тысяч рублей. Однако указанными средствами мужчина не обладал, а к марту сумма выросла до 50 тысяч рублей. Горожанин же решил, что заберет авто без оплаты и заручился помощью младшего брата.

На стоянку они прибыли ранним утром. Братьев встретил сторож, которого один из них «залили» газовым баллончиком и нанес несколько ударов. Забрав машину, они отправились домой, а спустя некоторое время к ним прибыли правоохранители.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершённое с применением насилия). В суде их признали виновными в совершении преступления. В качестве наказания оба получили условные сроки: старшему назначили год и десять месяцев, младшему – год и восемь месяцев, сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.