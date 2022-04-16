Два бесхозных ларька исчезнут в Кемерове

Накануне кемеровские власти выпустили постановление "О демонтаже незаконно размещенного объекта".

Согласно нему, два ларька, хозяев которых не удалось выявить, снесут до 31 декабря этого года.

В документах сказано, что объекты находятся на проспекте Ленинградском на пересечении с проспектом Химиков, 25 и на улице Красноармейская, северо-западнее дома №116.

Напомним, ранее в администрации кузбасской столицы приняли решение о демонтаже незаконно размещенных объектов в Кировском районе города.