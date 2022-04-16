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Два бесхозных ларька исчезнут в Кемерове

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Кемеровские власти намерены снести еще два ларька, владельцы которых не дали отклика.

Накануне кемеровские власти выпустили постановление "О демонтаже незаконно размещенного объекта".


Согласно нему, два ларька, хозяев которых не удалось выявить, снесут до 31 декабря этого года.


В документах сказано, что объекты находятся на проспекте Ленинградском на пересечении с проспектом Химиков, 25 и на улице Красноармейская, северо-западнее дома №116.


Напомним, ранее в администрации кузбасской столицы приняли решение о демонтаже незаконно размещенных объектов в Кировском районе города.

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