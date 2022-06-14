Два автомобиля за выходные дни сгорели в Кузбассе

Один из огненных инцидентов произошел в минувшее воскресенье, 12 июня, в Мысках. По данным борцов с огнем, в ведомство сигнал о возгорании грузовика Scania поступил под ночь в 22:28, после чего на тушение на одной автоцистерне были направлены 4 человека.

– На момент прибытия горела кабина транспорта и моторный отсек, они выгорели полностью. Также пламя уничтожило передние колеса авто. Предварительная причина – неисправность систем, механизмов и узлов ТС, – указали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Что касается второго пожара, то он произошел в этот же день в 20:35, но уже на проезде Волоколамский в Новокузнецке. Как оказалось, пламя объяло BMW 7 2001 года выпуска. К прибытию первого подразделения из багажника шел дым. В результате огонь уничтожил багажный отсек, обгорели задние крылья, фонари, бампер, задние колеса, лакокрасочное покрытие . Причину предстоит выяснить специалистам.