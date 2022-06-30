Два автомобиля вылетели с трассы после ДТП в Кузбассе

Сегодня, 30 июня, в социальных сетях появился ролик, снятый на одной из трасс в Кузбассе. Жителям региона удалось запечатлеть на видео последствия ДТП, в результате которого за пределами проезжей части оказался грузовик и микроавтобус. Чтобы узнать детали инцидента, журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.

Правоохранители рассказали, что автоавария произошла накануне вечером, 29 июня, в Прокопьевском районе. Предварительно, водитель Ford Transit, 24-летний мужчина, не выбрал безопасную дистанцию до впередиидущего транспорта. В результате произошло столкновение с грузовиком "ГАЗ 3009". Пострадавших нет.

Госавтоинспекция напоминает, что водители должны придерживаться безопасной дистанции до движущегося впереди транспорта.