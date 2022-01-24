Два автомобиля столкнулись возле кемеровского бассейна

Информация о столкновении транспортных средств в областном центре появилась в Сети. Судя по кадрам с места произошедшего, участниками ДТП стали две машины, а удар случился у стен кемеровского бассейна, напротив одного из корпусов КемГУ.

В ГИБДД Кемерова корреспонденту AVOKADO рассказали, что сигнал об аварии проспекте Советском, 70 поступил в ведомство сегодня около 11:35 по местному времени. В настоящий момент стражи закона продолжают выяснять обстоятельства контакта.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобилист сбил двоих детей на пешеходе в кузбасском городе.