Два автомобиля столкнулись возле кемеровского бассейна

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Два автомобиля не смогли поделить проезжую часть в первый рабочий день новой недели: возле кемеровского бассейна зафиксировано ДТП.

Информация о столкновении транспортных средств в областном центре появилась в Сети. Судя по кадрам с места произошедшего, участниками ДТП стали две машины, а удар случился у стен кемеровского бассейна, напротив одного из корпусов КемГУ.


В ГИБДД Кемерова корреспонденту AVOKADO рассказали, что сигнал об аварии проспекте Советском, 70 поступил в ведомство сегодня около 11:35 по местному времени. В настоящий момент стражи закона продолжают выяснять обстоятельства контакта.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобилист сбил двоих детей на пешеходе в кузбасском городе.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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