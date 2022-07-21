Два автомобиля разбились в Новокузнецке

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На юге Кузбасса произошло ДТП с участием иномарки и отечественного авто. В ГИБДД по Кузбассу корреспонденту AVOKADO раскрыли подробности.

В южной столице Кузбасса вчера 20 июля в 17:20 в районе ул Фесковской, 210 произошло столкновение ВАЗ 2123 с Honda Accord. Судя по кадрам, которые предоставили очевидцы в Сети, от удара у отечественной машины поднялся капот, а вот урон второй сложно определить, поскольку ее закрывает толпа людей.

66-летний водитель управляя ВАЗ 2123 при выезде на главную дорогу с прилегающей территории не уступил проезд иномарке, что привело к столкновению, уточнили AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу

Отмечается, что за рулем Honda Accord находился 27-летний мужчина. Никто не пострадал. Причинен материальный ущерб.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что молодая девушка попала в больницу после жесткого ДТП со спорткаром в центре Кемерова.

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