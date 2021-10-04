Два автомобиля похоронного агентства сгорели ночью в кузбасском поселке

В ночь со 2 на 3 октября в экстренные службы поступил сигнал о возгорании на Центральной улице в пгт. Темиртау Таштагольского района. Прибывшая на место бригада пожарных обнаружила два частных микроавтобуса. У одного из них изнутри горел салон, а у другого открытым пламенем был охвачен моторный отсек.

Спустя 10 минут после сигнала пожар удалось полностью ликвидировать. В результате у одного автомобиля полностью выгорел салон, у другого - двигательный отсек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области отметили, что предварительная причина возгорания - неисправность электрооборудования.

Согласно данным из социальных сетей, обе пострадавшие машины принадлежат местному похоронному агентству.