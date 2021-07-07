Два автомобиля обгорели на парковке в кузбасском городе

В среду, 7 июля, в Киселевске на улице 50 лет Октября вспыхнули две машины. Сигнал спасателям поступил поздней ночью в 3:11. На указанное место для борьбы с огнем выехали 13 огнеборцев.

– Горели Toyota Chaser и "Нива". У Toyota выгорел моторный отсек, оплавились бампер, капот, крылья, передние двери, треснуло лобовое стекло, – заявили в ГУ МЧС.

При этом у припаркованное "Нивы" от жара со стороны пожара в легковом автомобиле оплавилось лакокрасочное покрытие. Возгорание удалось ликвидировать в 3:29. По предварительной версии причиной возгорания стала неисправность электрооборудования машины.