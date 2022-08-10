Два автобуса столкнулись у кемеровского вокзала

Сегодня днем, 10 августа, кемеровчане разместили в социальных сетях снимок, сделанный у автовокзала. Очевидцам удалось запечатлеть на фото два автобуса, попавшие в ДТП. Судя по снимку, автомобили столкнулись друг с другом.

–…на повороте столкнулись 2 автобуса 88 и 170. 88 въехал в 170, – рассказали очевидцы происшествия.

За комментарием по данному происшествию журналист AVOKADO обратился в ОГИБДД Кемерова. Обстоятельства инцидента выясняются и уточняются.