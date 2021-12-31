Два автобуса не смогли разъехаться на узком участке дороги в Кемерове

Накануне в социальных сетях появилась фотография, сделанная в Центральном районе Кемерова. На снимке виден пассажирский автобус №5 и маршрутка №48, которые почти "притерлись" друг к другу бортами из-за того, что проезжая часть оказалась слишком узкой для беспрепятственного разъезда.

Комментаторы предположили, что подобная ситуация возникла из-за неудовлетворительной расчистки дорог, из-за которой сузилось пространство для маневров и образовалась колея.

О том, как водители решили возникшую проблему, автор снимка не рассказал.