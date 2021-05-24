"Думали пожар": необычные вспышки света на заводе напугали кемеровчан

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В Сети распространились кадры с завода в кузбасской столице, где запечатлены яркие вспышки света, похожие на мерцание пламени. Местные жители испугались, что промышленный объект загорелся в ночное время.

По сообщениям очевидцев, инцидент произошел ночью 24 мая около 1:30. Кемеровчане массово начали делиться в соцсетях фото и видео с места происшествия на ПАО "Кокс". По их словам, "страшные кадры" очень были похожи на пожар, что заставило поволноваться. Однако причина произошедшего чуть позже раскрылась.

— Все думали пожар, а это свет вырубило на Токеме и Коксе и получились такие кадры, — говорится в публикации.

Пользователи соцсетей предположили, что на предприятии произошли перебои в электроснабжении, из-за чего сотрудникам пришлось "сжигать" газ на фоне отключения света. Однако представитель "Кокса" рассказал VSE42.Ru, что отключения электричества или других происшествий на территории завода не было, а странные вспышки горели за его пределами. Кроме того, само предприятие продолжает работать как обычно.


В областном ГУ МЧС также сообщили сайту, что сигнала о пожаре с предприятий не поступало.

Видео: Инцидент Кузбасс
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